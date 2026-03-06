PUBBLICITÀ
Grande paura a Fuorigrotta, scoppia incendio nel mercatino rionale

Di Nicola Avolio
Paura nel pomeriggio a Napoli, dove un incendio è divampato nell’area del mercatino di Fuorigrotta, provocando una densa colonna di fumo visibile da diversi punti della città.

Le fiamme si sono sviluppate tra alcune strutture e materiali presenti nella zona del mercato rionale, generando momenti di forte apprensione tra residenti, commercianti e passanti.

A prendere fuoco alcune cassette di legno presenti nell’area esterna: successivamente le fiamme si sono propagate anche alla vegetazione.

Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito nel primo pomeriggio e si sarebbe rapidamente esteso, alimentato dalla presenza di materiali infiammabili. In pochi minuti una nube di fumo scuro si è alzata sopra il quartiere, attirando l’attenzione di numerosi cittadini che hanno segnalato l’incendio alle autorità.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Presenti anche le forze dell’ordine e la polizia municipale per gestire il traffico e tenere lontani curiosi e residenti dalla zona interessata dal rogo.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

