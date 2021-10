“Cari giornalisti, io non voglio far sapere a tutti dove vivo, potete venire in ufficio, ci possiamo prendere un caffè…ma sappiate che se vi vedo riprendere il cancello di casa mia esco con una mazza da baseball e vi spaccio la faccia”. A parlare su alcune stories su Instagram è il figlio di Pippo Franco, Gabriele Pippo, conosciuto per aver partecipato a Temptation Island Vip, dopo le domande dei giornalisti a seguito della notizia di un presunto coinvolgimento del padre, pubblicata dal Fatto Quotidiano,nell’inchiesta sui green pass falsi.

Il candidato alle elezioni in una lista a sostegno di Enrico Michetti, che non risulta indagato, ha diffuso un comunicato sulle sue pagine social, ma non ha risposto alle domande dei giornalisti. “Da alcuni giorni il signor Pippo Franco si trova all’estero per un viaggio organizzato da tempo. Non appena farà rientro in Italia sarà sua premura chiarire la propria posizione agli organi competenti”, si legge nel comunicato. Dopo la nota, Gabriele Franco è tornato sulle stories di Instagram, rivolgendosi ancora agli organi di informazione: “Non ho più intenzione di parlare di questa situazione – spiega – A oggi non sono arrivate né denunce né avvisi di garanzia. Quindi smettete di fare affermazioni e di dichiarare il falso. Al resto ci penserà la giustizia”.