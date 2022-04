Guerra in Ucraina, De Luca: “Russia colpevole ma l’Occidente non è innocente”

Oggi Vincenzo De Luca è intervenuto nella diretta del venerdì pomeriggio. Il Presidente della Campania ha parlato della guerra in Ucraina e della Nato: “Quando si risponde che la Nato è un’alleanza difensiva vale a corrente alternata. L’altro ieri ero con l’ambasciatore cinese. Lui c’era quando Powell fece vedere la provetta con materiale bianco come prova dell’esistenza di armi chimiche in Iraq, era una falso costruito dalla Cia e dall’America, sulla base di questo falso è stato invaso l’Iraq con centinaia di migliaia di morti. Così per l’Afghanistan l’invasione è avvenuta in un contesto di totale illegalità internazionale. La Russia è colpevole per la guerra preventiva ma nessuno è innocente“.

“In Donbass è stata cancellata la lingua russa che non ha tutelato l’autonomia. Gli Stati Uniti d’America vogliono prolungare la guerra per mettere in ginocchio la Russia ma questo non è interesse dell’Europa che ha problemi di sicurezza, energia, forniture alimentare e materie prime. Noi siamo amici eterni degli Usa ma dobbiamo fare i nostri interessi. Bisogna riconoscere la Crimea alla Russia, la neutralità dell’Ucraina e un’autonomia vera del Donbass. Se avessi formalizzato questa proposta alla Russia li avremmo chiusi in un angolo. Non avrebbero avuto argomenti per fare l’invasione. Europa e America non hanno fatto un tentativo mesi fa. Sono indignato per il livello di banalizzazione dei problemi, sostiene il Governatore.