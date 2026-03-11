PUBBLICITÀ
Economia

Guerra in Iran, arriva la stangata per le famiglie campane
Guerra in Iran, arriva la stangata per le famiglie campane

Di Francesco Rescigno
Allarme rincari, in Campania si stima un rincaro di 600 euro
Piove sul bagnato per le famiglie campane. Oltre le già evidenti difficoltà nel fare la spesa arriva l’allarme della Confesercenti. Si stima un rincaro di 600 euro a nucleo familiare dovuto alle guerre nel mondo.

La guerra in Iran

Secondo le analisi della Confesercenti lo scenario geopolitico internazionale rischia di gravare sulle piccole e medie imprese della regione, e soprattutto, sulle famiglie. L’analisi, infatti, evince come i vari comparti dell’economia confluiscono tutte verso la stessa zona univoca dell’incremento dei costi e delle spese.

Vincenzo Schiavo – presidente regionale dell’associazione e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno – ha analizzato il contesto storico che stiamo vivendo: “La guerra in Iran sta già producendo effetti negativi sull’economia delle famiglie dei cittadini campani“. “Gli aumenti – prosegue Schiavo Sono già verificabili sui carburanti, sul costo dei voli, e sulle bollette“. In sintesi, le previsioni anticipano un aumento di almeno 600 euro a famigli all’anno. Cifre che però sono destinate ad aumentare.

Gli aumenti

Schiavo spiega che la guerra in Iran: “Sta producendo un aumento del gasolio e della benzina di circa il 12%. Una famiglia campana si ritrova ad avere per ogni pieno un aumento di 7 euro, il che significa circa 28 al mese, vale a dire un aggravio annuale di 330 euro“. L’aumento dei carburanti inciderà anche sugli aumenti nei supermercati, con una spesa media di 80 euro che aumenterà di 2-3 euro.

Dulcis in fundo, le famiglie dovranno affrontare anche l’aumento del costo dell’energia. Secondo le stime di Schiavo: “Una famiglia composta da 2-3 persone, che vive in un appartamento di 80/100 metri quadrati, si ritroverà a pagare circa 70 euro di gas in più e circa 80 euro di energia elettrica in più”.

Il grido d’allarme di Confesercenti

La preoccupazione è rivolta, soprattutto, al costante aumento dei giorni e delle settimane di crisi internazionale. Per questo motivo Confesercenti alza l’attenzione e invoca l’intervento del Governo: “Siamo preoccupati perché in Italia le famiglie non possono permettersi questi aumenti” prosegue poi concentrandosi sulla Campania: “Se i prezzi aumentano, i cittadini campani saranno costretti ad acquistare meno, specie per auto, elettrodomestici e abbigliamento e le aziende campane avranno grandi difficoltà a tenere aperte le loro attività“. “L’augurio di Confesercenti“, conclude Vincenzo Schiavo, “è che la politica intervenga con urgenza“.

