In contromano sulla rotonda a Giugliano, sequestrata la Fiat Bravo

PUBBLICITÀ

Nell’ambito del finanziamento ministeriale per la progettualità Terra dei Fuochi, sotto l’egida della Prefettura di Napoli, prosegue l’azione di contrasto soprattutto in alcune zone del territorio da parte del personale della Polizia Municipale di Giugliano in Campania. Un equipaggio intercettava una Fiat Bravo, con targa italiana, che circolava pericolosamente contromano nella rotonda in via San Francesco a Patria, altezza Ponte Riccio. Con una manovra ad hoc l’equipaggio riusciva a bloccare il veicolo.

Il conducente di probabile etnia rom apriva la portiera e si dava alla fuga approfittando del fatto che l’equipaggio, nell’immediatezza, era impegnato a segnalare il veicolo nella rotonda, ferma contro in senso di marcia in condizioni di estrema pericolosità, in assenza di una sufficiente visuale, per evitare scontri frontali con i veicoli provenienti dal normale senso di marcia della stessa rotonda.

PUBBLICITÀ

Il veicolo intestato ad una società di Trento, è risultato privo di copertura assicurativa e, pertanto, è stata sottoposta a sequestro. Sono in corso ulteriori accertamenti sul veicolo. L’esistenza di persone compiacenti e delle teste di legno consentono a chiunque di avere nella loro disponibilità diversi veicoli, senza alcun titolo abilitante, utilizzati per le più diverse condotte illecite, compreso l’illecito smaltimento di rifiuti, soprattutto quando si

hanno a disposizione furgonati e autocarri. Proseguiranno i controlli nei prossimi giorni senza sosta.