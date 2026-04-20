“Hanno abbandonato tre cuccioli in strada” ma era stato lui, denunciato ad Afragola

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Continua incessante l’attività della Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli, finalizzata a prevenire e reprimere comportamenti illeciti. Nel corso delle attività di controllo giornaliere del territorio, la centrale operativa veniva contattata da un cittadino il quale segnalava l’abbandono di alcuni cani in una strada del Comune. Immediatamente una pattuglia si portava in zona per verificare quanto segnalato, gli Agenti giunti sul posto in un cartone rinvenivano n.3 cuccioli di cane razza meticcia. Delle attività poste in essere veniva informato il Comandante Piricelli, il quale disponeva l’identificazione del cittadino che aveva chiamato, e l’avvio delle attività di indagine finalizzate alla verifica dell’autore dell’abbandono dei tre piccoli cani, oltre alla verifica di eventuali sistemi di videosorveglianza presenti in zona ai fini dell’acquisizione delle immagini. Dalle risultanze delle attività poste in essere si riusciva ad individuare il cittadino che aveva abbandonato i cani, risultato essere colui che aveva contattato la centrale operativa e segnalato i tre cani meticci. Lo stesso veniva identificato e denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per abbandono di animali, truffa e procurato allarme.