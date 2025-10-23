I Ponti Rossi cambiano volto: stanziati 2,3 mln di euro per la riqualificazione

PUBBLICITÀ

Una nuova linfa per i Ponti Rossi di Napoli. Il restyling dello storico acquedotto romano è stato approvato. La Soprintendenza ai Beni Culturali ha dato l’okay per i lavori.

Cosa prevede il progetto?

Un piccolo polmone verde in città. Il progetto esecutivo prevede una nuova piazza e un parco pubblico urbano con panchine alberi e fontane. Via Nicolini sarà parzialmente ristretta e una parte della strada sarà pedonale. Inoltre, il disegno presentato prevede una migliore visibilità del monumento: nuova illuminazione e riorganizzazione degli spazi verdi. I lavori costeranno 2,3 milioni di euro, già finanziati dalla Città Metropolitana.

PUBBLICITÀ

Quando partono i lavori?

I lavori partiranno con un preciso iter. Questo perché la conferenza dei servizi ha concesso l’autorizzazione a procedere ma manca il passaggio della commissione di verifica: esterna al Comune. Se tutto dovesse procedere secondo i piani, la valutazione sarà completata in circa 6-8 mesi. Dopodiché i lavori partiranno. Trattandosi di un accordo quadro – già bandito dall’ufficio patrimonio – i lavori verranno affidati direttamente alle ditte selezionate. Questo permetterà un inizio “tempestivo” dei lavori.

Uno spazio comune per i residenti

Regina Aluzzi, consigliera delegata al progetto, ai microfoni di Fanpage.it sottolinea come: “I Ponti Rossi diventeranno un luogo di aggregazione che mancava nella zona, priva di una piazza.” Aggiunge: “si è pensato anche ad un nuovo impianto per raccogliere la pioggia con due vasche, che saranno poste lateralmente alla strada. Convoglieranno le acque che solitamente arrivano da via Ponti Rossi a cascata allagando la piazzetta. In questo modo elimineremo i rischi di dissesto idrogeologico.”