Il caldo peggio di fumo e alcol: fa invecchiare di più gli organi

Le ondate di caldo accelerano il processo di invecchiamento. Lo rivela uno studio realizzato all’Università di Hong Kong.

Le ondate di caldo fanno invecchiare come il fumo e l’alcol. A rivelarlo è uno studio condotto all’Università di Hong Kong. Si tratta di una ricerca condotta su 24,922 persone a Taiwan, che mostra come l’esposizione a lungo termine a eventi di caldo estremo acceleri l’invecchiamento. Questo comporta infatti una maggiore vulnerabilità a problemi di salute, aumentando l’età biologica della persona (cioè la vera età dei suoi organi, che spesso è diversa dalla sua età anagrafica). Si tratta di conseguenze molto simili agli effetti del fumo e dell’alcol a lungo termine.

L’esposizione al caldo estremo affatica gli organi e può essere letale

L’esposizione al caldo estremo affatica gli organi e può essere letale, soprattutto se avviene per lunghi periodi di tempo. Per studiare gli impatti a lungo termine del caldo, i ricercatori hanno analizzato i dati delle visite mediche effettuate tra il 2008 e il 2022. Durante quegli anni, Taiwan ha registrato forti ondate di calore con periodi di temperatura molto elevata. I ricercatori hanno quindi studiato la differenza della funzionalità degli organi dei partecipanti, e la loro età biologica, in quel periodo di tempo confrontandolo con gli anni precedenti dove le temperature erano più stabili. I loro calcoli suggeriscono che per ogni 1,3 °C in più a cui un partecipante era esposto, in media si aggiungevano circa 0,023-0,031 anni al suo orologio biologico.

Il caldo estremo quindi ha effetti cumulativi sulla salute, e anche se non vengono avvertiti subito sono comunque negativi a lungo termine. Le raccomandazioni degli esperti includono sempre, in questi periodi di forti ondate, di evitare l’esposizione al sole, idratarsi con più frequenza, e arricchire l’alimentazione con frutta e verdura.