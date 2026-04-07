Il clan di Scampia prese la casa della famiglia e postò i video su TikTok

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Il clan si era impossessato della casa di una famiglia di Scampia. La triste vicenda è stata affrontata anche nelle trasmissione Lo Stato delle Cose che ha intervistato la vittima: «Venne mio figlio e mi disse che lo stavano seguendo io per evitare… Mi sono presentato io da queste persone. Trovandomi al cospetto diciamo del boss, fece richiamare mio figlio. Furono queste testuali parole che non mi dimenticherò mai: “Portami le chiavi di casa”. O portavo le chiavi e me ne andavo con i miei piedi o me ne andavo con l’ambulanza se tutto andava bene. Hanno vissuto nella mia casa per un anno. Loro hanno messo innumerevoli video su Tiktok, sui social. Mia moglie è stata anche picchiata. A mia figlia hanno detto “Ti devo mettere incinta”. Non sono andato a denunciare per paura. Quello che ho subito io e la mia famiglia è la prima volta che si verifica. Mai successo una cosa del genere a Scampia». Gli occupanti della famiglia hanno piazzato delle telecamere all’interno dell’immobile. Fortunatamente lo scorso 25 marzo, la famiglia minacciata è ritornata nella sua abitazione.

“Vi devo mettere incinte”, mamma e figlia minacciate dal clan di Scampia

Una famiglia di Scampia ha vissuto un incubo a causa delle minacce del clan Cifariello-Cancello, tanto che è stata costretta a trovare ospitalità a casa di una parente, nella vicina Miano. Secondo la DDA di Napoli la terribile vicenda è andata in scena al Lotto G e ha trovato il suo culmine il 12 settembre 2024.

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Nove giorni dopo, la donna tornava nel quartiere e si rendeva conto che l’appartamento era stato occupato così lei voleva vedere, insieme alla figlia minorenne, i volti di coloro che li avevano buttati fuori. Arrivate in casa, le due hanno scoperto che all’interno c’erano delle persone tra cui la compagna del ras Maurizio Cancello. Gli intrusi si sarebbero comportati come i padroni, indossando addirittura i loro vestiti. Dopo un diverbio acceso, mamma e figlia hanno lasciato l’appartamento occupato dopodiché sarebbero state aggredite e rapinate dagli occupanti abusivi.