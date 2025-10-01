PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Vi devo mettere incinte”, mamma e figlia minacciate dal clan di Scampia
CronacaCronaca locale

“Vi devo mettere incinte”, mamma e figlia minacciate dal clan di Scampia

Alessandro Caracciolo
Di Alessandro Caracciolo
Maurizio e Elia Cancello
PUBBLICITÀ

Una famiglia di Scampia ha vissuto un incubo a causa delle minacce del clan Cifariello-Cancello, tanto che è stata costretta a trovare ospitalità a casa di una parente, nella vicina Miano. Secondo la DDA di Napoli la terribile vicenda è andata in scena al Lotto G e ha trovato il suo culmine il 12 settembre 2024.

Nove giorni dopo, la donna tornava nel quartiere e si rendeva conto che l’appartamento era stato occupato così lei voleva vedere, insieme alla figlia minorenne, i volti di coloro che li avevano buttati fuori. Arrivate in casa, le due hanno scoperto che all’interno c’erano delle persone tra cui la compagna del ras Maurizio Cancello. Gli intrusi si sarebbero comportati come i padroni, indossando addirittura loro i vestiti. Dopo un diverbio acceso, mamma e figlia hanno lasciato l’appartamento occupato dopodiché sarebbero state aggredite e rapinate dagli occupanti abusivi.

PUBBLICITÀ

Occupazione della casa a Scampia, le parole di mamma e figlia

«Elia Cancello è quello che dava disposizioni agli altri, insultandomi per l’intera durata dell’aggressione subita, mentre Maurizio Cancello è stato colui che materialmente mi ha aggredita, con due pugni al volto e poi sottratto con l’uso della forza le chiavi dell’autovettura; Moreno è stato colui che, per liberare la compagna di
Maurizio da mia figlia, tirava i capelli a mia figlia e ci insultava dicendoci “vi devo mettere incinte a te ed a tua figlia”, infine il genero di Maurizio che conosco col nome di Nando ha incitato il suocero a farci del male e ad impossessarsi delle chiavi dell’auto», ha dichiarato la donna.

Le forze dell’ordine hanno ascoltato anche la ragazza minorenne che ha confermato la ricostruzione della mamma: «Dopo essere state aggredite dai fratelli Cancello e dopo che si sono impossessati della Fiat 500X, Elia Cancello ha iniziato ad urlare dicendo che lì comandava lui e che mio padre poteva rivolgersi a chi voleva, senza comunque risolvere nulla, in quanto nessuno mai si sarebbe messo contro di loro. Ci tengo a precisare che dopo tale frase Moreno si è avvicinato a me e mi ha urlato contro più volte testuali parole “Ti devo mettere incinta e non mi arrendo fino a quando non ci riesco». Per questo episodio la Procura partenopea ha indagato i fratelli Cancello, Moreno Del Medico, Christian Iandolo e Ferdinando Libero. 

In manette i nuovi ras di Scampia, sgominato il clan Cifariello-Cancello

PUBBLICITÀ
Alessandro Caracciolo
Alessandro Caracciolo
Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati