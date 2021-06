Addio al volto di Terra Mia. E’ morto nella sua casa nel centro storico di Napoli a soli 56 anni Salvatore Daniele, fratello minore di Pino Daniele. Era lui il ragazzino raffigurato nel disegno bianco e nero sulla cover dell’ album di esordio dell’artista , uscito nel 1977. Terra mia contiene anche la celebre “Napule è’ ‘. Salvatore Daniele ha sempre vissuto in Via San Giovanni Maggiore Pignatelli, nel quartiere dove era cresciuto anche il celebre fratello.

Salvatore Daniele, fratello minore di Pino Daniele, 56 anni, era noto per essere stato il volto della copertina del disco ‘Terra mia’, primo album in studio del cantautore napoletano scomparso nel 2015, edito da Emi nel 1977.

Morto Salvatore Daniele, fratello di Pino Daniele

Il 56enne è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via San Giovanni Maggiore Pignatelli, nel centro storico della città: quartiere dove era cresciuto anche il fratello. Secondo una prima ipotesi, Daniele sarebbe deceduto per arresto cardiaco. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia Napoli Centro. La casa dove abitava Salvatore era quella in cui aveva vissuto anche la madre di Daniele, ed è la stessa dalla quale l’uomo aveva esposto una striscione contro la Lega di Matteo Salvini (maggio 2019). Salvatore Daniele era dipendente di un consorzio di bacino per lo smaltimento rifiuti.

L’addio del fratello Nello Daniele

“Sasà

Non hai voluto farti salutare

Non hai voluto farci fare una risata

Propio così come in questa foto !!!

Sei mio fratello e ne sono orgoglioso per come lo eri.

Siamo stati una famiglia strana ma siamo tosti però .

I rimproveri che ti abbiamo fatto in vita sono stati tanti, propio perché eri diverso da noi, eri all’incontrario di tutta la famiglia , però avevi in grande cuore 💔 ed eri sempre il primo ad esserci vicino quando eravamo in difficoltà eri il primo a correre !! Che dirti il maledetto cuore ti ha portato via propio oggi mentre io sono qui in Toscana lontano da Napoli a tenere a bada l’altro che fa un po’ di capricci , ma sto arrivando da te . noi siamo i DANIELE e in un modo o un altro ne usciremo sempre a testa alta!!🥲Ciao Totó ti voglio bene anche se non te l’ho mai detto , ma eri speciale perché eri diverso . capa pazza? si . saró ripetitivo , avevi un grande cuore ci mancherai ❤️❤️❤️R.I.P. Fratello mio”