Sono bastati poco più di 10 minuti di pioggia intensa per allagare le strade di alcuni comuni dell’Area Nord. A Marano, in varie zone della città, il violento temporale ha portato fango in strada, con diversi tombini che saltando hanno letteralmente allagato le corsie, impedendo per circa un’ora il traffico veicolare. Fortunatamente, già dal primo pomeriggio, la situazione si è normalizzata.

Un tombino è saltato anche lungo via Mugnano-Calvizzano, con la strada che è stata letteralmente invasa dall’acqua. Alcuni cittadini hanno postato le immagini sui gruppi social cittadini.

Situazione analoga a Villaricca dove, in viale della Resistenza – adiacente via Dante Alighieri -, la strada è letteralmente impraticabile, con l’acqua che ha inondato gran parte dell’asfalto, finendo addirittura sui marciapiedi. Diversi disagi anche nei comuni confinanti e più in generale in tutta l’area Nord.