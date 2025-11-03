Il Napoli tenta un altro colpaccio dal Manchester United, il giocatore ha detto sì

PUBBLICITÀ

Il sogno di mercato del Napoli non è mai stato così vicino. Apertura totale del giocatore e intesa con il Club. Si lavora sulla formula.

Il centrocampista inglese

E’ ormai un po’ di tempo che il Napoli sta seguendo un profilo preciso sul mercato. Antonio Conte e la società stanno valutando come rinfoltire il centrocampo, cercando un calciatore giovane che possa aumentare la qualità dell’organico azzurro.

Il giocatore in questione è Kobbie Mainoo, centrocampista a tutto campo del Manchester United e della nazionale inglese.

Il classe 2005 sembra aver dato l’ok al trasferimento al Napoli, a confermarlo è il giornalista di Skysport.ch, Sacha Tavolieri. Il ragazzo sembra convinto del progetto e seguirebbe McTominay passando dal Manchester United al Napoli.

La formula

Mainoo non ha trovato tantissimo spazio nelle fila del Manchester United e potrebbe infiammare dunque il mercato di gennaio.

Secondo gli esperti di mercato l’operazione è fattibile e cresce l’ottimismo. Si parla però di un prestito, che non tratterrebbe Kobbie Mainoo come giocatore del Napoli.

La formula, però, è ancora da definire e si va verso il diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a secondo di alcune dinamiche.

La situazione a centrocampo del Napoli non è sicuramente delle migliori, i tanti infortuni stanno decimando le opzioni di Conte per un centrocampo folto. Oramai sono noti i tempi di recupero di Kevin De Bruyne che starà fuori a lungo.

A fare compagnia a KDB tra gli indisponibili ci sono Gilmour, un rientrante Lobotka e anche Zambo che a gennaio sarà impegnato per la coppa d’Africa.

A questo punto non resta che convincere club ed entourage del calciatore per portare Mainoo alla corte di De Laurentiis. Un profilo sicuramente interessante, solamente vent’anni ma già tanta esperienza in Premier League.

Al momento cresce l’entusiasmo per un prestito con diritto che diventa obbligo in base a quanto Mainoo sia impegnato con la maglia del Napoli. Le presenze saranno fondamentali per il riscatto del centrocampista 2005.