Il Napoli vola a Riyad per la Supercoppa Italiana, in caso di vittoria avrà un bel tesoretto

Svelati i ricavi per ogni partecipante alla Supercoppa Italiana di fine dicembre. Montepremi record per la competizione.

Il format

Siamo alla terza edizione della ‘nuova’ Supercoppa che non vede più una partita secca per decretare il vincitore, bensì un minitorneo di 4 squadre.

Napoli, Milan, Inter e Bologna a contendersi il titolo. Si comincia con la prima semifinale tra Napoli e Milan in scena a Riyad (Arabia Saudita) giovedì 18 dicembre alle ore 20 italiane. Successivamente, venerdì 19 dicembre sempre alle ore 20 ci sarà la seconda semifinale tra Inter e Bologna.

La finale poi, sarà tra le due vincitrici delle semifinali e si svolgerà sempre a Riad, sempre alle ore 20, lunedì 22 dicembre.

Il montepremi in denaro

Naturalmente la partecipazione (e le eventuali vittorie) fanno comodo alle tasche di queste quattro società. Ecco quanto guadagnerà ogni squadra.

Si parla di un premio di 2,4 milioni di euro che verrà distribuito alle 4 partecipanti solamente per la loro partecipazione. Successivamente, in caso di vittoria si passerà alla finale. La finalista sconfitta intascherà una cifra di circa 6,7 milioni di euro. Guadagno ovviamente diverso per la vincitrice del titolo.

Oltre a portare la coppa in Italia, la squadra vincitrice incasserà ben 11 milioni di euro, nello specifico: 9,5 milioni per la vittoria della Supercoppa e un plus di 1,5 milioni per l’amichevole contro la vincitrice della Supercoppa D’Arabia.

Guadagni che, in vista dell’imminente finestra di mercato di gennaio, farebbero molto comodo alle società.

Una su tutte il Napoli che sembra già molto attiva per questa finestra di mercato invernale. Calciatori in uscita come Mazzocchi, Ambrosino e Lucca, ma soprattutto il mercato in entrata. Kobbie Mainoo ancora pedinato dalla società azzurra per strapparlo in prestito dal Manchester United è il primo indiziato per rinforzare la rosa.

Gli uomini di Conte stanno bisticciando con le altre squadre delle League Phase di Champions League, non si riesce a mettersi sul binario giusto e si rischia la clamorosa eliminazione. Al contrario, si spera di far bene nella Supercoppa Italiana per regalare una gioia ai tifosi che seguiranno la squadra.