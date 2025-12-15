Mercato Napoli, c’è il via libera per il primo acquisto: è un pupillo di Conte

PUBBLICITÀ

Il Napoli e Kobbie Mainoo non sono mai stati così vicino. Il centrocampista inglese classe 2005 è l’obiettivo numero uno di Antonio Conte per rinforzare il centrocampo falcidiato dagli infortuni.

Ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida tra il Manchester United e Bournemouth (ore 21), l’allenatore dei Red Devils Ruben Amorim, ha dichiarato: “Non dirò cosa dirò a Kobbie, ma sarò davvero felice se Kobbie verrà a parlarmi di questo”. Il riferimento è a un’eventuale richiesta del giocatore di partire in prestito a gennaio per cercare maggiore spazio e continuità.

In realtà il Napoli avrebbe voluto acquistare Mainoo già in estate, ma lo United aveva chiuso sia ad un trasferimento a titolo definitivo che temporaneo. Ad opporsi alla cessione del centrocampista era stato lo stesso Amorim che oggi ha aperto ad un addio nel mercato di gennaio. La priorità del club partenopeo resta capire i tempi dell’eventuale operazione, soprattutto in considerazione dell’emergenza a centrocampo che rende urgente un rinforzo. Insomma, per Mainoo al Napoli, c’è anche la benedizione dell’allenatore dello United ma per il matrimonio dovrà celebrarsi nei primissimi giorni del 2026, altrimenti Giovanni Manna virerà lo sguardo altrove.