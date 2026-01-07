PUBBLICITÀ
Il ruggito del Napoli: le pagelle azzurre

Antonio Rapuano
Il secondo tempo è stata tutta un’altra storia. I veronesi hanno subito per 45 minuti sotto i colpi degli attacchi azzurri. Pareggio per 2-2.

Le pagelle azzurre

Milinkovic-Savic 5,5: non impeccabile sul gol di tacco di Frese, nessun riflesso da segnalare e non riesce a neutralizzare il rigore battuto da Gift Orban

Di Lorenzo 6: gara sufficiente del capitano, “molle” in parecchie occasioni ma riesce a farsi trovare pronto al minuto 82 per pareggiare la partita

Rrahmani 5,5: anche per il kosovaro partita non delle migliori, disattento sulla prima rete del Verona

Buongiorno 5: tanti errori individuali per il nazionale azzurro, tocca con il pugno in area di rigore, scaturendo il rigore per il Verona

Gutierrez 5: molto poco fatto dallo spagnolo, disattento e non ad un livello agonistico adatto per la partita, esce al 55 per far spazio a Spinazzola

Politano 5,5: impegno sì, ma concretezza poca. Mai pericoloso sia in chiave assist che in chiave gol, non riesce mai ad aiutare veramente la squadra

Lobotka 5,5: non riesce a vincere il confronto con Bernede che stasera era in stato di grazia. Il metronomo azzurro non è riuscito a trovare le giuste frequenze per far girare la squadra

McTominay 6: lo scozzese è sempre attento tecnicamente e fisicamente, segna la rete del 1-2 ma poteva essere più incisivo

Elmas 5,5: per il macedone 62 minuti di mediocrità, non riesce a concludere molto, al suo posto Marianucci e il Napoli si sistema meglio

Lang 6: forse il migliore dei suoi, galleggia sulla trequarti del Verona cercando di non dare punti di riferimento alla difesa di Zanetti, tanto impegno e un assist per McTominay

Hojlund 5,5: per il danese una rete in fuorigioco (anch’essa dubbia), poi nulla di particolare per l’ex Atalanta

Spinazzola 6,5: entra al posto di uno scarico Gutierrez e fa capire subito come si fa l’esterno a tutta fascia: tanta, troppa velocità per Bradaric che non gli sta dietro

Marianucci 6: inizia malissimo, poi prova a rientrare in gara. Per l’ex Empoli un bell’assist per il suo capitano Di Lorenzo

Lucca SV

