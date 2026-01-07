Rigore polemico per il Verona: Napoli sotto all’intervallo

PUBBLICITÀ

Avvio da dimenticare per il Napoli, in vantaggio il Verona al Maradona. Frese di tacco segna il suo primo gol in campionato, il raddoppio arriva al minuto 27 su rigore.

Primo tempo sotto

Il Napoli non sta riuscendo a trovare sbocchi per rendersi pericolosa, il Verona ha bucato la difesa azzurra in contropiede.

Al minuto 16 i gialloblù sono ripartiti con un contropiede fulmineo: Bernede conduce palla, allarga per Bradaric che appoggia a Niasse, il numero 36 crossa forte in area e Martin Frese corregge in porta con un tacco elegante.

Tanti errori in fase di impostazione e poca aggressività.

L’episodio dubbio

Sotto una pioggia incessante di questo tardo pomeriggio, a seguito già del vantaggio del Verona, c’è un altro episodio dubbio in area di rigore. Buongiorno salta assieme a Valentini, l’ex Torino colpisce la mano in “modo punibile” secondo il direttore di gara, decisione finale: calcio di rigore.

Il VAR è stato praticamente chiamato dai calciatori del Verona, l’arbitro ha peccato di personalità e non ha mantenuto la sua decisione di campo. Episodio che farà molto discutere.

Gift Orban non lascia scampo per Milinkovic-Savic, rigore imparabile.