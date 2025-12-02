Il sindaco di Bacoli blocca i cantieri della fibra: “Strade deturpate, denunceremo i responsabili”

PUBBLICITÀ

Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha annunciato con un post social una stretta drastica sui lavori per l’installazione della fibra ottica in città. Nel lungo post, il primo cittadino comunica di aver sospeso tutti i cantieri attivi dopo aver riscontrato, in diverse zone del territorio, “condizioni indecenti” lasciate dalle ditte incaricate, anche su strade recentemente riasfaltate dal Comune.

Della Ragione sottolinea che l’amministrazione ha già comminato multe per migliaia di euro, e altre sanzioni sono in arrivo. Ma il sindaco fa sapere di voler andare oltre le sanzioni amministrative, annunciando di aver firmato una denuncia formale contro tutte le figure coinvolte nei lavori, dai direttori tecnici ai responsabili della sicurezza.

“Devono pagare per ogni centimetro quadrato che ci hanno deturpato – scrive – non solo con i verbali, ma soprattutto in tribunale”. Il sindaco attacca duramente le aziende che operano sul territorio, accusandole di mancanza di rispetto verso la città: “È intollerabile che società di portata nazionale e internazionale possano pensare di trattare Bacoli con superficialità”. L’amministrazione, inoltre, promette controlli serrati fino al completamento degli interventi di ripristino “a regola d’arte”.

“Pagherete tutto. E se non imparerete ad avere rispetto di Bacoli, qui non ci metterete più piede. Una denuncia alla volta. Una multa alla volta. Una cacciata alla volta” conclude il primo cittadino.

Il post integrale del sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione

