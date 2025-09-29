Il sindaco di Bacoli dopo la denuncia: “Le scosse non hanno orario, ognuno faccia il proprio dovere”

“Vi ringrazio per i tanti messaggi di sostegno. Non replico a quanto ho letto. Perché chi deve commentare, sono i cittadini. E chi deve giudicare sono i magistrati. Ho piena fiducia. Non ho astio personale per alcuno. Faccio solo il Sindaco. E lo faccio con ogni energia che ho in corpo. Sempre, senza sosta. Perché ho scelto di rivestire un ruolo dalle enormi responsabilità”. Così il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione dopo la denuncia presentata dal tenente colonnello Marialba Leone che ha accusato il primo cittadino di “Mandare messaggi su Whatsapp a tutte le ore”.

“Resto convinto di un fatto. Maggiori sono le responsabilità del ruolo che ricopriamo. E maggiori sono i doveri. Tutto qua. Essi, aumentano se si rivestono incarichi pubblici. E si moltiplicano dinanzi alle avversità che il bradisismo impone. Perché le scosse non hanno orario. Arrivano. E ci chiamano ad essere operativi, subito. Si chiama senso del dovere. E do per scontato che appartenga a tutti. Lo ripeto. Faccio solo il sindaco. Difendere la città che amo. Rappresentare al meglio le istanze che i cittadini mi pongono. Di notte, di giorno. In settimana, la domenica. Sempre. Il mio numero è praticamente pubblico, conosciuto da tutti. Ed è dal Comune, primo ente di prossimità dello Stato verso la popolazione, che devono giungere le prime e più immediate risposte. Da rappresentate dello Stato, da Sindaco di Bacoli, sento questo onere come un imperativo categorico. Anzi, nessun peso”, continua.

“Per me è un onore servire la Repubblica. E lo faccio, senza alcun rancore. Anzi. Provo ad interpretare al meglio il ruolo del ‘buon padre di famiglia’. La mia porta è sempre aperta, come sanno tutti. Chi vuole lavorare per la città, chi vuole fare il proprio dovere, avrà sempre da me attenzione ed ascolto. Per tutti gli altri, nulla di personale. Nessuno se ne dispiaccia troppo. Ma io faccio la mia parte. Faccio il Sindaco. Lavoro per Bacoli. Per i bacolesi. E per tutti coloro che amano e vivono la nostra terra meravigliosamente affasciante. E straordinariamente complessa. Per tutto il resto, credo che ogni problema abbia soluzioni. Nel rispetto del ruolo che ricopriamo. E nel rispetto del popolo che siamo chiamati a servire. Ognuno faccia il proprio dovere. Un passo alla volta”, conclude il primo cittadino.