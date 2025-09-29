Il sindaco di Bacoli dopo la denuncia: “Le scosse non hanno orario, ognuno faccia il proprio dovere”

“Vi ringrazio per i tanti messaggi di sostegno. Non replico a quanto ho letto. Perché chi deve commentare, sono i cittadini. E chi deve giudicare sono i magistrati. Ho piena fiducia. Non ho astio personale per alcuno. Faccio solo il Sindaco. E lo faccio con ogni energia che ho in corpo. Sempre, senza sosta. Perché ho scelto di rivestire un ruolo dalle enormi responsabilità”. Così il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione dopo la denuncia presentata dal tenente colonnello Marialba Leone che ha accusato il primo cittadino di “Mandare messaggi su Whatsapp a tutte le ore”.
