[Il video]. Scene da Gomorra nei vicoli di Napoli, l’agguato contro la ‘piazza della Sposa’ e la risposta del gruppo di o’ Pop

Gli spari, poi il fuggi fuggi fuggi generale: spunta il video del raid armato commesso ai Quartieri Spagnoli contro l’abitazione del ras Carmine Furgiero ‘o pop.

È il 17 maggio del 2020 quando Domenico Masi accompagna Paolo Pesce, ex ras delle Teste Matte, in una stesa alla ‘Sposa’. Un affronto vero e proprio che non resterá impunito ma che verrà vendicato con l’agguato ai danni dello stesso Pesce e di Masi che finirà in ospedale rischiando la vita.

Lo scontro tra il capo delle Teste Matte e i Furgiero-Avoletto nasce dal mancato pagamento degli incassi della piazza e da alcuni schiaffi che Gennaro e Ciro Masiello avrebbero dato allo stesso Pesce. La reazione del gruppo, spalleggiato dal triumvirato, non si fa attendere con l’intero gruppo che tende un agguato a Pesce e Masi. Per il ferimento di quest’ultimo è indagato Tesema Aluma, il famigerato ‘Alessandro’ facente parte del braccio militare dei Furgiero-Avoletto.

Nel video in esclusiva si vede il gruppo di Carmine Furgiero ‘o pop fuggire al momento degli spari, attimi di tensione fortissimi che scatenano subito una risposta. Da un balcone vengono lanciati anche oggetti. Poi si vede uscire un uomo che spara contro i rivali per allontanarli. Vere e proprie scene da gomorra

Il ras Pesce va a sparare nei pressi della piazza di spaccio della Sposa dopo gli schiaffi presi ed i Furgiero rispondono al fuoco inscendando momenti di vero e proprio terrore nei vicoli di Napoli. Ecco il video.