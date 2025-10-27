PUBBLICITÀ

Nel corso della serata di sabato 25 ottobre, a Gricignano di Aversa (CE), i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 24enne originario di Giugliano in Campania (NA) ma, di fatto, domiciliato nel comune aversano e già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

In auto con hashish e tirapugni, giovane denunciato dopo la fuga per le vie cittadine

Durante un normale posto di controllo, il giovane, alla guida di una Daewoo Matiz, avrebbe ignorato l’alt dei militari, dandosi alla fuga per le vie cittadine. Dopo un breve inseguimento, è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare.

I carabinieri hanno rinvenuto due bustine di cellophane contenenti 3,5 grammi di hashish e un tirapugni in acciaio, entrambi sottoposti a sequestro penale.

Gli accertamenti successivi hanno rivelato che il 24enne guidava senza patente, perché mai conseguita, e senza copertura assicurativa. È inoltre risultato recidivo nel biennio per la medesima violazione.

Il veicolo è stato sequestrato amministrativamente e affidato in custodia giudiziale.