In cella per l’estorsione al pentito, scarcerato il ras Giuseppe Capocelli

Il tribunale del Riesame, si è definitivamente pronunciato in merito alla posizione di Capocelli Giuseppe stabilendo che a carico dello stesso non possa essere applicata nessuna misura cautelare di tipo custodiale. Capocelli era stato tratto in arresto nel mese di gennaio con l’accusa di aver sottoposto ad estorsione Prioriello Domenico (attualmente collaboratore di giustizia) ed aver costretto quest’ultimo a cedere sostanze stupefacenti nelle floride piazze di spaccio nel territorio di Bojano al fine di agevolare il clan Sautto.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Campobasso veniva riformata dal tribunale del Riesame che applicava al Capocelli la misura degli arresti domiciliari.

Contro il provvedimento del tribunale della Liberta’ molisano ricorreva per Cassazione il Pm della DDA, la cui impugnazione veniva accolta dalla 1° sezione della Corte di Cassazione.

Il riesame del tribunale di Campobasso investito della pronuncia di annullamento degli ermellini, con una clamorosa ordinanza ha accolto le censure dell’avvocato Dario Carmine Procentese, stabilendo che Capocelli non possa essere sottoposto alla misura di tipo custodiale, ritenendo per quest’ultimo cosi come ribadito dalla difesa, sufficiente la misura dell’obbligo di dimora in Campania.