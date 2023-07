In giro per Giugliano senza casco e patente, multe per 20mila euro

PUBBLICITÀ

I Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno effettuato un servizio a largo raggio nella città a nord di Napoli volto al controllo della circolazione stradale. Durante la serata i militari hanno denunciato un 22enne di Sant’Antimo trovato alla guida di uno scooter senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio. Non sono mancate le contravvenzioni con diverse moto e scooter sequestrati per un totale di 20mila euro. Sono state 11 le sanzioni per i centauri beccati alla guida senza il casco.

In totale sono state identificate 47 persone e controllati 29 veicoli.