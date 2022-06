Notte di incendi in provincia di Napoli, auto date alle fiamme

Notte di incendi in provincia di Napoli. Intorno alle 4.45 i carabinieri della tenenza di Quarto sono intervenuti in Via Pietra Bianca per un’auto andata in fiamme. Si tratta di una Smart fortwo intestata ad una donna del posto classe 59. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco di Pianura, hanno distrutto completamente il veicolo. Non ci sono feriti. I carabinieri indagano per chiarire origine del rogo. Poche ore prima ancora un incendio, questa volta in Via Plinio il Vecchio, nel comune di San Sebastiano al Vesuvio. Sono le 23:30 circa. Avvolto dalle fiamme il box auto di un 41enne del posto. Anche in questo caso l’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero. Il box e l’appartamento al piano superiore (disabitato perché in vendita) sono stati dichiarati inagibili. I carabinieri della locale stazione indagano per chiarire origini delle fiamme e non escludono cause accidentali. Non ci sono feriti.