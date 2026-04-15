Incendio al campo rom di Giugliano, arrestato un 23enne

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Un Brigadiere dell’Arma sta percorrendo la SS7 quater. E’ libero dal servizio e nota una colonna di fumo provenire dal campo rom di via Carrafiello a Giugliano. La nube è nera e visibile a chilometri di distanza e il militare – in servizio al Reggimento Campania – contatta il 112. La centrale operativa e la control room inviano i carabinieri del 10° Reggimento Campania nel campo rom. I militari sono impegnati nel servizio dedicato al contrasto dei reati ambientali e quando arrivano sul posto sorprendono un ragazzo.

Il giovane ha 23 anni ed abita nell’insediamento. In mano ancora l’accendigas utilizzato per appiccare l’incendio. I carabinieri lo bloccano e lo arrestano. A prendere fuoco carcasse di auto, imballaggi contenenti residui di pittura e olii, diversa immondizia. L’incendio verrà domato. Il 23enne è in attesa di giudizio.

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