Incendio all’albero di Natale in piazza Cirillo a Grumo Nevano, denunciato il responsabile

Di Nicola Avolio
Momenti di tensione a Grumo Nevano nella tarda mattinata di oggi, 30 dicembre 2025. Intorno alle 12:15 l’albero di Natale allestito in piazza Cirillo è stato incendiato, suscitando preoccupazione e sconcerto tra i cittadini presenti nella zona.

Incendio all’albero di Natale in piazza Cirillo a Grumo Nevano denunciato il responsabile

La segnalazione è giunta tempestivamente alle autorità. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che, sotto il coordinamento del comandante, magg. Di Vicino, ha effettuato i rilievi necessari e avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e quantificare i danni subiti dalla struttura natalizia, simbolo delle festività per l’intera comunità.

Le indagini, avviate immediatamente, hanno consentito in tempi relativamente rapidi di individuare il presunto autore del gesto. Dopo circa un’ora di attività investigativa, gli agenti hanno rintracciato il soggetto ritenuto responsabile dell’incendio.

L’uomo è stato condotto presso il Comando di Polizia Municipale per gli accertamenti di rito e per l’avvio delle procedure di denuncia previste dalla normativa vigente. Sono tuttora in corso ulteriori verifiche per chiarire nel dettaglio le motivazioni e le dinamiche dell’episodio.

L’accaduto ha provocato una forte reazione nella cittadinanza, che ha espresso indignazione per un gesto giudicato offensivo e privo di senso, capace di colpire non solo un bene pubblico, ma anche il valore simbolico dell’albero di Natale come segno di condivisione e serenità.

Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

