Incendio distrugge il Kevin Coffee ad Afragola: “Torneremo più forte di prima”

Gianluca Spina
Un incendio scoppiato durante la notte ha devastato il noto bar “Kevin Coffee” in via Saggese ad Afragola. Dal luogo dell’incendio si è levata anche una grande colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, rendendo l’aria irrespirabile. In attesa di determinare la causa dell’incendio, il locale rimane chiuso.

“Cari clienti, amici, con grande dispiacere dobbiamo informarvi che il nostro negozio rimarrà temporaneamente chiuso a causa di un incendio che ci ha colpiti. Vi chiediamo solo un po’ di pazienza e di continuare a sostenerci con il vostro affetto, i vostri messaggi e la vostra vicinanza. Torneremo più forti di prima”, fanno sapere i proprietari attraverso la pagina social Afragola Informa.

