Incendio in una palazzina a Bacoli, tre feriti gravi e quattro famiglie sgomberate

Notte di paura a Bacoli, dove un incendio divampato in una palazzina di Viale Olimpico ha provocato tre feriti gravi, ora ricoverati in prognosi riservata tra l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e il Cardarelli di Napoli. Le fiamme e il fumo hanno costretto allo sgombero quattro famiglie, per un totale di 12 persone rimaste senza casa da stanotte.

A dare notizia dell’accaduto è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione, che in un lungo messaggio sui social ha annunciato di aver convocato il Centro Operativo Comunale per coordinare gli interventi di assistenza alle famiglie coinvolte:

“Ho convocato il Centro Operativo Comunale di Bacoli per affrontare i gravi disagi causati da un incendio verificatosi questa notte all’interno di una palazzina sita in Viale Olimpico. Abbiamo tre cittadini di Bacoli ricoverati in ospedale, in prognosi riservata, tra il Santa Maria delle Grazie ed il Cardarelli. Abbiamo quattro famiglie sgomberate. Sono 12 i nostri concittadini fuori da stanotte dalle proprie case. Siamo in contattato con ognuno di loro. Al loro fianco. E faremo tutto quanto necessario per fornire aiuti e supporto”.

Il primo cittadino ha inoltre reso noto di aver chiesto al Prefetto di Napoli la convocazione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi, per seguire da vicino l’evolversi della situazione. Della Ragione ha voluto ringraziare chi è intervenuto tempestivamente, evitando che il bilancio fosse ben più grave: “Voglio ringraziare i Vigili del Fuoco, l’Arma dei Carabinieri ed il personale del 118 per aver evitato questa notte che il grave disagio vissuto potesse trasformasi in tragedia. Hanno salvato vite umane da fumo e fiamme, tra cui bambini con disabilità. Vi sono enormemente grato, a nome di tutta la comunità di Bacoli”.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento, mentre il Comune si è già attivato per garantire assistenza e supporto alle famiglie sfollate. La comunità locale resta col fiato sospeso per le condizioni dei feriti.

Il post integrale del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione

