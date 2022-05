Incendio nella notte in un deposito a Pianura, le fiamme distruggono tutto

Alle 3 di questa notte i carabinieri della stazione di Pianura e del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in Via Vicinale Spadari per l’incendio di un fabbricato di proprietà di un 48enne del posto. La struttura di lamiere e muratura, ampia circa 100 mq, è andata completamente distrutta. Conteneva per lo più attrezzi da lavoro. Non ci sono feriti né telecamere. Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco. Indagini in corso per chiarire dinamica. Al momento non si esclude alcuna pista.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Grosso incendio tra Giugliano e Villaricca, fumo nero invade le abitazioni [ARTICOLO 29/04/2022]

Paura e terrore tra Giugliano e Villaricca, dove è in corso un rogo. Ad andare in fiamme, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata una mansarda in via Tolomeo, zona Marchesella, al confine tra i due paesi. Una grossa nuvola di fumo nero è visibile da chilometri ed ha invaso le abitazioni circostanti. Ancora incerte le cause del rogo. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco.

I residenti della zona sono stati costretti a chiudersi dentro per evitare che il fumo nero entrasse nelle abitazioni: “Abito più avanti di MD UN DISASTRO…. Ci siamo chiusi dentro… siamo stati avvolti da una nube nera grigia …. Dal mio palazzo si vedevano le fiamme …. Speriamo bene tutti ….”