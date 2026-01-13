PUBBLICITÀ
HomeCronacaCronaca localeInchiesta “Porta Napoletana”, resta in carcere il marito di Patrizia Licciardi
Cronaca locale

Inchiesta “Porta Napoletana”, resta in carcere il marito di Patrizia Licciardi

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Inchiesta “Porta Napoletana”, resta in carcere il marito di Patrizia Licciardi
Inchiesta “Porta Napoletana”, resta in carcere il marito di Patrizia Licciardi
PUBBLICITÀ

Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto i ricorsi presentati dall’ex consigliere comunale di Terracina, Gavino De Gregorio, e da Eduardo Marano, 66 anni, ritenuto dagli inquirenti vicino al clan camorristico dei Licciardi. I giudici hanno giudicato congrue le misure cautelari disposte dal Gip capitolino: De Gregorio resta agli arresti domiciliari, mentre Marano rimane in carcere, detenuto nel penitenziario di Secondigliano.

La decisione è arrivata al termine dell’udienza di giovedì 8 gennaio, nell’ambito dell’inchiesta denominata “Porta Napoletana”, che ha portato alla luce un presunto sistema di intestazioni fittizie e trasferimenti fraudolenti di beni per milioni di euro.

PUBBLICITÀ

Nel corso degli atti istruttori sono stati ascoltati anche i due principali indagati, Eduardo Marano e Michele Minale. Marano, considerato affiliato al clan Licciardi anche per via del matrimonio con Patrizia Licciardi, sorella del fondatore del sodalizio criminale, ha fornito le proprie dichiarazioni agli inquirenti.

Il 66enne ha dichiarato spontaneamente al Gip di essere stato assolto in passato dall’accusa di far parte del clan camorristico dei Licciardi. Una tesi ribadita anche davanti al Tribunale del Riesame che, tuttavia, non ha portato alla revoca della misura cautelare: per i giudici, gli elementi raccolti restano sufficienti a giustificare la permanenza in carcere.

Anche Gavino De Gregorio, ormai ex consigliere comunale di Terracina, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip Maria Gaspari. Accusato di voto di scambio politico-mafioso ed estorsione mafiosa in concorso con Eduardo Marano, De Gregorio ha comunque rilasciato dichiarazioni spontanee.

Il politico, ex Fratelli d’Italia, ha sostenuto di aver intrattenuto con Marano esclusivamente rapporti professionali, qualificandolo come un semplice cliente della propria agenzia assicurativa. Ha negato qualsiasi scambio legato alle elezioni amministrative del 2023 e qualsiasi forma di favoritismo in ambito amministrativo, né per Marano né per persone a lui vicine. Secondo la sua versione, non vi sarebbe stato alcun voto di scambio né alcun coinvolgimento nell’estorsione ai danni di un uomo gravato da un debito con Marano, episodio che – secondo gli atti – avrebbe incluso uno schiaffo alla vittima nel cortile dell’agenzia assicurativa dei fratelli De Gregorio.

Dal canto suo, Michele Minale, ha respinto le accuse sostenendo che tutti i beni in suo possesso – compresi quelli intestati alla compagna e alla figlia – siano frutto della sua attività di intermediazione e compravendita immobiliare. Le intestazioni ai familiari non sarebbero state effettuate in modo fraudolento, ma per ragioni di natura familiare. L’agente immobiliare ha inoltre negato qualsiasi rapporto d’affari con Eduardo Marano e Patrizia Licciardi.

L’inchiesta “Porta Napoletana” prosegue ora con la conferma delle misure cautelari per i principali indagati e con gli accertamenti ancora in corso su flussi finanziari e reali proprietà immobiliari, al centro di un presunto sistema di copertura e intestazioni fittizie.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati