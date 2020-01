Incidente mortale sull’Appia, travolto e ucciso mentre attraversava la strada

Si bagnano ancore di sangue le strade della Campania. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un’auto lungo la strada statale Appia. E’ successo in località Tufara Valle, nel territorio del comune di San Martino Valle Caudina.

E’ morto sul colpo

A riportare la notizia è il portale Il Caudino, che ha spiegato come sia risultato inutile l’arrivo dei soccorsi. Quando gli uomini del 118 sono giunti sul posto per il 48enne di Montesarchio non c’era più nulla da fare. Il primo a prestargli soccorso è stato il conducente della Fiat Punto che lo a investito. L’automobilista, dopo il sinistro, si è, infatti, prontamente fermato.

Carabinieri al lavoro sull’Appia

Sul posto i carabinieri della stazione di San Martino Valle Caudina, guidati del maresciallo Rianna, che cercheranno di ricostruire la dinamica dell’ennesimo sinistro mortale dall’inizio del 2020.

