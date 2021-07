Bus precipita a Capri vicino al lido, momenti di terrore: ci sono feriti

Momenti di terrore quelli vissuti a Capri, dove un bus è precipitato nei pressi del lido ‘Le Ondine’. L’incidente si è registrato intorno alle 11:30, provocando diversi feriti tra cui anche due turisti romani. Il pullman – riporta Il Mattino – è precipitato giù per circa venti metri. Inoltre, lo stesso mezzo di trasporto, era particolarmente affollato anche per un guasto che si era verificato in mattinata alla funicolare.

Sul bus c’erano anche dei bambini

I bagnanti hanno raccontato di essersi gettati in acqua per la paura. «Temevamo che fosse crollato su un palazzo», raccontato al quotidiano. A bordo c’erano diversi bambini, per fortuna rimasti illesi. Più gravi le condizioni di diversi passeggeri rimasti feriti nell’incidente.