Doppio incidente a Giugliano tra l’Asse Mediano e la statale Domiziana

Ieri si sono verificati due incidenti gravi nel tratto compreso tra Pozzuoli e Giugliano in Campania: il primo sulla SS7 Quater, nei pressi dello svincolo di Lago Patria, il secondo sull’Asse Mediano.

“Negli ultimi giorni si è registrato un numero crescente di incidenti su queste arterie stradali, spesso teatro anche di episodi gravissimi: dal lancio di sassi dai cavalcavia, fino alla nota “truffa dello specchietto” messa in atto da gruppi senza scrupoli. Siamo di fronte a un territorio che sembra completamente abbandonato, una sorta di “terra di nessuno”, priva di controllo e di regole – denuncia l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate – Il nostro appello è rivolto alle istituzioni locali: Noi, personale sanitario, siamo esausti. Esausti non nel prestare soccorso — quello è il nostro dovere e lo faremo sempre con dedizione — ma nel dover continuamente estrarre corpi dalle lamiere, spesso in condizioni disperate, in scenari che si potrebbero e dovrebbero evitare. Chiediamo interventi concreti.

Ci rivolgiamo in particolare ai sindaci dei comuni coinvolti, e soprattutto al nuovo sindaco di Giugliano in Campania: è ora di agire. Basta rinvii. Servono controlli, prevenzione, sicurezza. Servono provvedimenti. Subito“.

