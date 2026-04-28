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Incidente nel Salernitano, operaio trafitto da un pezzo di ferro

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Tragedia a Napoli, crolla impalcatura al rione Alto: morti 3 operai
Tragedia a Napoli, crolla impalcatura al rione Alto: morti 3 operai Tragedia in un cantiere a Torre le Nocelle: muore operaio 41enne. Secondo i primi accertamenti, l’uomo mentre stava lavorando è caduto battendo la testa su alcune pietre. Restano da chiarire le cause del decesso: si ipotizza un malore o una caduta accidentale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano che hanno sequestrato l’area per consentire gli accertamenti. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino, dove verrà eseguita l’autopsia. Indagini in corso da parte dei carabinieri.
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Operaio sessantenne gravemente ferito. È accaduto a Rofrano, in provincia di Salerno. L’uomo è rimasto vittima di un incidente sul lavoro ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Luigi Curto di Polla in condizioni critiche.

È arrivato al pronto soccorso con un corpo di ferro conficcato nell’addome.  I sanitari hanno eseguito gli accertamenti diagnostici e lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il paziente è ricoverato in prognosi riservata. Sono in corso indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’episodio si sarebbe verificato in un cantiere edile. Accertamenti anche sul rispetto delle norme di sicurezza.

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