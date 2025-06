Incidente stradale a Napoli vicino la Metro, ci sono feriti

PUBBLICITÀ

Incidente stradale a Napoli questa mattina come riportato da Fanpage. Due auto si sono scontrate violentemente, alle prime luci dell’alba, all’incrocio tra via Marco Rocco di Torrepadula e via Emilio Scaglione, poco distante dalla stazione della metropolitana Linea 1 del Frullone, dove si trova anche un grande parcheggio di interscambio. Nel sinistro, a quanto si apprende, ci sono stati diversi feriti. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, coordinati dalla Centrale Operativa, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito. I caschi bianchi hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le testimonianze. Non è escluso che possano essere acquisite eventualmente anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sul posto anche le ambulanze del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro. I feriti, a quanto si apprende, non sarebbero gravi.

