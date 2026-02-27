Incidente sulla Provinciale verso Afragola, auto si schianta contro il guardrail

PUBBLICITÀ

Un grave incidente è avvenuto, nelle prime ore del pomeriggio odierno, sulla Strada Provinciale 1, verso gli svincoli per Afragola e Poggioreale e non lontano dall’UCI Cinemas.

Stando a quanto segnalato, un’auto si sarebbe schiantata contro i guardrail carambolando poi sull’asfalto. Sono intervenuti i Vigili del fuoco per un principio di incendio che, a causa dell’impatto dell’auto contro i guardrail, stava interessando questi ultimi.

Non risultano altri veicoli coinvolti e non dovrebbero esserci feriti. Traffico in tilt nella zona e tratto di strada temporaneamente chiuso al traffico, per permettere i rilievi e ricostruire, quindi, l’esatta dinamica dell’incidente.