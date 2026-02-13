PUBBLICITÀ
HomeCronacaIncidente sull'Asse Mediano, furgone si schianta tra Melito e Aversa
CronacaCronaca locale

Incidente sull’Asse Mediano, furgone si schianta tra Melito e Aversa

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Incidente sull'Asse Mediano, furgone si schianta tra Melito e Aversa
Incidente sull'Asse Mediano, furgone si schianta tra Melito e Aversa
PUBBLICITÀ

Stamattina si è verificato uno spavento incidente lungo l’Asse Mediano all’altezza nei pressi dell’uscita Aversa-Melito. Secondo i primi rilievi, il conducente avrebbe perso il controllo del furgone finendo contro il guardrail. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che ha soccorso l’uomo e ha gestito il traffico del viatico.

Grave incidente sull’Asse Mediano tra Melito e Arzano

Un grave incidente si è verificato, nella mattinata di ieri 10 febbraio, sull’Asse Mediano tra Melito e Arzano. A schiantarsi, una Nissan Juke, con conseguenze abbastanza serie per l’automobilista: ha riportato, infatti, il distaccamento di un polmone e fratture a varie costole. Fortunatamente, non è in pericolo di vita. E’ stato trasportato in ospedale e attualmente si trova ricoverato in codice verde.

PUBBLICITÀ

Grave incidente sull’Asse Mediano tra Melito e Arzano, c’è un ferito

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati