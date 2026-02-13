Incidente sull’Asse Mediano, furgone si schianta tra Melito e Aversa

PUBBLICITÀ

Stamattina si è verificato uno spavento incidente lungo l’Asse Mediano all’altezza nei pressi dell’uscita Aversa-Melito. Secondo i primi rilievi, il conducente avrebbe perso il controllo del furgone finendo contro il guardrail. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che ha soccorso l’uomo e ha gestito il traffico del viatico.

Grave incidente sull’Asse Mediano tra Melito e Arzano

Un grave incidente si è verificato, nella mattinata di ieri 10 febbraio, sull’Asse Mediano tra Melito e Arzano. A schiantarsi, una Nissan Juke, con conseguenze abbastanza serie per l’automobilista: ha riportato, infatti, il distaccamento di un polmone e fratture a varie costole. Fortunatamente, non è in pericolo di vita. E’ stato trasportato in ospedale e attualmente si trova ricoverato in codice verde.

