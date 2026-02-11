PUBBLICITÀ
Cronaca

Grave incidente sull'Asse Mediano tra Melito e Arzano, c'è un ferito

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ultima modifica:
Grave incidente sull'Asse Mediano tra Melito e Arzano, c'è un ferito
Grave incidente sull'Asse Mediano tra Melito e Arzano, c'è un ferito
Un grave incidente si è verificato, nella mattinata di ieri 10 febbraio, sull’Asse Mediano tra Melito e Arzano.

A schiantarsi, una Nissan Juke, con conseguenze abbastanza serie per l’automobilista: ha riportato, infatti, il distaccamento di un polmone e fratture a varie costole. Fortunatamente, non è in pericolo di vita. E’ stato trasportato in ospedale e attualmente si trova ricoverato in codice verde.

Sul posto sono subito giunti i soccorsi, oltre ai carabinieri e ad alcuni automobilisti che, stando alle testimonianze, si sono fermati per prestare soccorso.

 

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

