Grave incidente sull’Asse Mediano tra Melito e Arzano, c’è un ferito

PUBBLICITÀ

Un grave incidente si è verificato, nella mattinata di ieri 10 febbraio, sull’Asse Mediano tra Melito e Arzano.

A schiantarsi, una Nissan Juke, con conseguenze abbastanza serie per l’automobilista: ha riportato, infatti, il distaccamento di un polmone e fratture a varie costole. Fortunatamente, non è in pericolo di vita. E’ stato trasportato in ospedale e attualmente si trova ricoverato in codice verde.

PUBBLICITÀ

Sul posto sono subito giunti i soccorsi, oltre ai carabinieri e ad alcuni automobilisti che, stando alle testimonianze, si sono fermati per prestare soccorso.