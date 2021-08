Un infermiere del Cotugno, vaccinato sei mesi fa con doppia dose Pfizer, è morto per Covid. Il 63enne aveva scoperto di essere positivo al virus dopo la vacanza in Sardegna con i suoi familiari, spiega Il Mattino. Si tratta di uno dei casi del virus (probabilmente in una delle sue varianti più aggressive) che riesce a bucare lo scudo del vaccino, andando a colpire in maniera grave e in questo caso mortale un organismo vivente.

L’uomo, Gabriele Napolitano (residente ai Ponti Rossi), ha contratto l’infezione mentre era in vacanza in Sardegna con tutta la famiglia da metà luglio. Non è bastato infatti il ricovero in una struttura sanitaria di Sassari: dopo il tampone positivo è comparsa la febbre, quindi la tosse e l’insufficienza respiratoria.

Una situazione in costante peggioramento che aveva spinto i medici sardi a disporre una settimana di sub intensiva con il ‘casco’, per Napolitano. Quando la situazione sembrava migliorare ecco quindi il peggioramento improvviso, le cure in in terapia intensiva dove era stato intubato e l’impossibilità a quel punto di provvedere al trasferimento programmato al Cotugno di Napoli. A Sassari quindi il decesso del 63enne, che non ha superato l’infezione. Napolitano viene ricordato da tutti come una persona solare, perbene, rispettato da tutti, dedito alla famiglia e ai suoi nipoti. Una doccia gelata la notizia della sua morte per quanti lo conoscevano.