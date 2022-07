Inferno sulla Statale a Caivano, un morto e due feriti nell’incidente

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite per un grave incidente avvenuto lungo la strada statale 7 bis ‘di Terra di Lavoro’ nel tratto di Caivano. Ancora da accertare la dinamica che ha visto coinvolti nell’incedente due autocarri e macchina nella carreggiata in direzione di Villa Literno. La circolazione è rallentata e sul posto è intervenuto il personale della polizia stradale, del 118 e di Anas.

Dramma in Campania, Federico muore a 22 anni dopo l’impatto

Federico Capasso è morto nell’incidente avvenuto a Cava de’ Tirreni nella notte tra sabato 9 e domenica 10 luglio. Il sinistro stradale è avvenuto in via XXV Luglio, lì lo scooter del ragazzo si è scontrato con un’auto. Purtroppo il 22enne ha perso la vita. I carabinieri di Nocera Inferiore stanno indagando per ricostruire.

Ieri Pasquale D’Agostino è sceso dall’auto guasta ed è stato travolto da un’altra macchina che sopraggiungeva. Il 45ebbe casertano è stato travolto lungo la Nola-Villa Literno.