Infortunio Di Lorenzo, sospiro di sollievo: ecco quando tornerà

Sospiro di sollievo per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli, infortunatosi ieri contro la Fiorentina, oggi ha svolto gli esami del caso e il responso non è dei peggiori: trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. Ad annunciarlo è il club azzurro nel seguente report medico:

“Giovanni Di Lorenzo, infortunatosi nel corso del match di ieri, ha svolto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. Il capitano azzurro si sottoporrà a consulenza specialistica per determinare l’iter riabilitativo”.

