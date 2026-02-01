PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaInfortunio Di Lorenzo, sospiro di sollievo: ecco quando tornerà
Senza categoria

Infortunio Di Lorenzo, sospiro di sollievo: ecco quando tornerà

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Sospiro di sollievo per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli, infortunatosi ieri contro la Fiorentina, oggi ha svolto gli esami del caso e il responso non è dei peggiori: trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. Ad annunciarlo è il club azzurro nel seguente report medico:

“Giovanni Di Lorenzo, infortunatosi nel corso del match di ieri, ha svolto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. Il capitano azzurro si sottoporrà a consulenza specialistica per determinare l’iter riabilitativo”.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati