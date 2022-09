Inizio al veleno al Gf Vip, Spinalbanese e Ginevra Lamborghini contro Belen ed Elettra

Ieri sera, lunedì 19 settembre, è ufficialmente cominciato il Grande Fratello Vip. Sono quattordici i vip che sono entrati nella casa più spiata di Italia. Tra questi: Pamela Prati, Elenoire Ferruzzi, George Ciupilan, Attilio Romita, Antonella Fiordelisi, Patrizia Rossetti, Amaurys Perez, Charlie Gnocchi, Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese e Cristina Quaranta. Giovanni Ciacci e gli altri Vipponi entreranno il prossimo giovedì. La prima ad entrare è stata la Quaranta. L’ex volto di Non è la Rai si è detta emozionata: “Sono agitatissima perché non mi aspettavo di entrare per prima”.

Antonino Spinalbanese: “Non c’entravo nulla con Belen”

“Sicuramente io non c’entravo niente con la vita di Belen Rodriguez. E ovviamente anche lei nella mia” le parole di Antonino Spinalbanese prima di entrare come secondo concorrente nella casa. Alfonso Signorini prova a stuzzicarlo: “Non hai mai citato Belen. Salutiamola che ci sta guardando e fa il tifo per te…”. “Salutiamo mia figlia Sole Marì che mi riconosce. Le voglio dire che la amo. Sono voluto entrare in casa soprattutto per lei…”.

Poi ancora: “Il lavoro di parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale. Abbiamo avuto una storia circa di due anni e mezzo. Sicuramente io non c’entravo niente con la sua sua vita e ovviamente anche lei nella mia. Le storie finiscono ma abbiamo pensato di andare oltre e di pensare esclusivamente a nostra figlia…”.

E di sua figlia ne ha parlato con il cuore in mano: “Luna Marì è la mia ancora per tutto, è il mio lato positivo di ogni cosa”. Prima ancora parla di sé: “Sono stato un parucchiere, oggi un imprenditore creativo, un domani chissà magari un astronauta”. Ma “prima di fare il parrucchiere ho fatto qualsiasi cosa. cameriere, il giardiniere, lo sgombero di cantine. Quante cantine che ho visto…”.

Personalmente “sono molto ambizioso, un sognatore, anche un pazzo. Un’anima libera. Mi piace sedurre da morire. È proprio una competizione, una gara. Sono attratto dal mondo femminile…”. Poi continua: “Al momento sto benissimo da solo. Se dovesse arrivare qualcuno spero che arrivi senza limitarmi”. Infine lancia la sfida: “Se mi applico vinco il Grande Fratello, se non mi applico lo vinco lo stesso. Ora diranno pure che me la tiro…”.

Ginevra Lamborghini e il rapporto con Elettra: “Non ci parliamo più”

Subito dopo Spinalbaese, è il turno di Ginevra Lamborghini. L’influencer 29enne impegnata nell’azienda di famiglia come specialista delle comunicazioni, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sul rapporto con la sorella Elettra.

Il loro legame, spiega, è complicato: “Non abbiamo più rapporti dal 2019, al punto che sono l’unica della famiglia a non essere stata invitata al suo matrimonio. Ci soffro, ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo e quando lei sarà pronta io sono qui”.