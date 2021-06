I carabinieri della tenenza di Arzano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Sergio Caccavallo, 48enne di Giugliano in Campania. Era in Via Circumvallazione esterna e quando si è accorto della pattuglia si è disfatto di una busta, sperando di non essere notato. Il suo movimento non è sfuggito all’occhio dei militari ed è stato così fermato. Nella busta trovati ben 100 grammi di marijuana.

La perquisizione è stata estesa anche nella sua abitazione ed è lì che i carabinieri hanno rinvenuto altri 2 grammi della stessa sostanza e 2 bilancini di precisione. Caccavallo è stato sottoposto ai domiciliari ed è in attesa di giudizio.