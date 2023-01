Ipotesi gesto estremo, Edoardo morto sul colpo dopo la caduta dal quarto piano in via Duomo

Pubblicità

Il sospetto di un gesto estremo, che resta comunque da confermare, con i motivi (eventuali) ancora ignoti. Si indaga anzitutto sull’ipotesi suicidio, senza però tralasciare nessun dettaglio e nessuna pista come è prassi, per la morte di Edoardo il 28enne residente nel centro di Napoli Napoli precipitato attorno alle 5 di questa mattina dal balcone al quarto piano di un palazzo al civico 220 di via Duomo. Non è ancora chiaro perchè il giovane si trovasse lì e cosa abbia fatto nelle ultime ore prima del volo fatale.

L’allarme è stato dato da alcuni residenti del posto, che hanno chiamato gli agenti della Polizia di Stato giunti in via Duomo 220 per avviare gli approfondimenti e i rilievi, condotti insieme alla Scientifica. Dalle notizie emerse sin qui, il volo di Edoardo verso il suolo non gli avrebbe lasciato scampo e la morte sarebbe avvenuta sul colpo.

Il primo lancio di questa mattina

