Irrompe in un asilo e fa strage, uccisi 25 bambini

Nella provincia di Nong Bua Lamphu in Thailandia un uomo è entrato in un asilo dando il via ad una sparatoria che ha causato 31 morti, alcuni dei quali bambini. E’ successo in una provincia tailandese, un uomo Panya Kamrab, ex agente di polizia, irrompe all’interno dell’asilo causando 31 vittime. L’uomo, secondo le informazioni dei media tailandesi, sarebbe stato licenziato con l’accusa di essere vicino ad un traffico di droga.

La folle sparatoria

Le sparatorie sono molto rare in Thailandia ma questa volta la crudele scelta di Panya Kamrab ha sconvolto i vicini quartieri e non solo. L’uomo infatti è entrato all’interno della struttura e con un’arma da fuoco ha iniziato a mietere le prime vittime. Alcune ricostruzioni paiono includere tra le armi del folle uomo anche un coltello.

Il colonello della polizia ha infatti confermato che il triste gesto compiuto da Panya Kamraab ha causato il decesso di 23 minori. Poco dopo la sparatoria le ricostruzioni parlavano di una repentina fuga da parte dell’ex agente 34enne in un pick-up bianco. Successivamente è stato poi riferito da Reuters che l’uomo ha sparato anche alla moglie e al figlio prima di togliersi lui stesso la vita. Si conclude infatti con il suicidio del carnefice la triste vicenda tailandese che ha sfortunatamente causato il decesso di 31 vittime tra cui bambini.