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Isola Bella e la baia di Mazzarò: come vivere il mare più bello di Taormina

Chi arriva a Taormina per la prima volta di solito resta in alto: il Teatro Antico, Corso Umberto, le terrazze sul golfo. Eppure il vero cuore dell’estate taorminese si trova qualche centinaio di metri più in basso, dove la montagna si tuffa nello Ionio e disegna una serie di piccole baie luminose. La più famosa ha un nome che è già una promessa: Isola Bella.

La “Perla dello Ionio”

Isola Bella è un piccolo isolotto collegato alla costa da una sottile lingua di ciottoli che, a seconda della marea, affiora o scompare. Con l’acqua bassa si può attraversare a piedi, con l’acqua alta torna a essere un’isola vera e propria. È una riserva naturale protetta, ed è proprio per questo che il mare qui ha una trasparenza rara e la costa ha conservato un carattere selvaggio, quasi intatto.

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Il consiglio migliore è arrivare presto: tra le 7 e le 9 del mattino la spiaggia è dei nuotatori e dei residenti, la luce trasforma l’acqua dall’argento al turchese e l’isola appare esattamente come nelle cartoline. Dalla tarda mattinata arrivano i visitatori giornalieri: è in quel momento che dormire a pochi passi dal mare fa tutta la differenza.

Mazzarò, la Grotta Azzurra e la funivia

Poco più a nord si apre la baia di Mazzarò, una mezzaluna di sabbia e ciottoli con acque tranquille, perfetta per le famiglie. Dal piccolo pontile partono le barche dei pescatori per il giro di Capo Sant’Andrea e della Grotta Azzurra, dove la luce del sole colora l’acqua di un blu intenso. Mezza giornata in barca tra calette e snorkeling è una delle esperienze più belle della Sicilia orientale.

Da Mazzarò parte anche la funivia che in pochi minuti porta al centro di Taormina: chi soggiorna sul mare può cenare in paese e tornare a dormire con il rumore delle onde, senza mai prendere l’auto.

Dove dormire: quando la posizione è tutto

Su questa costa la differenza tra una buona vacanza e una vacanza indimenticabile si misura spesso in metri. Molte strutture “vista mare” si trovano in collina, con strade tortuose o lunghe scalinate tra la camera e l’acqua. Pochissime possono dire davvero di trovarsi su Isola Bella.

Una di queste è Cohen House Taormina (cohenhouse.it): tre appartamenti indipendenti in Via Nazionale 202, a circa 20 metri dalla spiaggia di Isola Bella e a 50 metri da Mazzarò, nell’area della riserva naturale. Si esce di casa e in un minuto si è in spiaggia; dalla terrazza lo sguardo si apre sul mare e sull’isola. Una posizione unica, che semplicemente non si può replicare altrove.

Ogni appartamento ha una personalità propria. BOHO (100 m², tre camere, fino a 10 ospiti) è pensato per famiglie numerose e gruppi di amici, con tessuti intrecciati a mano, ceramiche artigianali e una terrazza privata sul Mediterraneo. VINTAGE (90 m², due camere) unisce arredi di modernariato e pezzi d’antiquariato scelti uno a uno. Casa dei Sogni è invece un romantico appartamento sul mare a Mazzarò, con toni chiari, legni naturali e un balcone affacciato sull’acqua.

Tutti dispongono di cucina completamente attrezzata, Wi-Fi veloce, aria condizionata, attrezzatura da spiaggia e concierge 24 ore su 24, che organizza transfer dall’aeroporto di Catania, escursioni sull’Etna, degustazioni di vino e uscite in barca private.

Il consiglio furbo: prenotare direttamente

Un’abitudine che i viaggiatori esperti conoscono bene: quando una struttura ha un proprio sito, conviene sempre confrontare il prezzo prima di prenotare su una grande piattaforma. Portali come Booking.com e Airbnb applicano commissioni e costi di servizio che, in un modo o nell’altro, si riflettono sul prezzo finale. Prenotando direttamente su cohenhouse.it questo passaggio scompare: a parità di appartamento, date e condizioni di cancellazione, le tariffe comparabili sulle piattaforme possono risultare fino al 18% più alte. In più, chi prenota direttamente riceve un cesto di benvenuto siciliano, la cancellazione gratuita fino a 14 giorni prima dell’arrivo e il contatto diretto con l’host per consigli su misura.

Oltre la spiaggia

Isola Bella è anche la base ideale per esplorare il territorio: al mattino il Teatro Antico prima della folla, al pomeriggio le Gole dell’Alcantara o un’escursione sull’Etna, al tramonto un aperitivo a Castelmola con vista su tutta la costa. Poi di nuovo giù, verso il mare, dove la giornata finisce come è cominciata: con Isola Bella davanti agli occhi.

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Links / anchor text:

Cohen House Taormina → https://cohenhouse.it/

appartamento sul mare a Mazzarò → https://cohenhouse.it/casa-dei-sogni/