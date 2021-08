“Ieri è arrivato per una visita privata a Ravello il segretario delle Nazioni unite, non lo sa nessuno e non abbiamo voluto disturbarlo. A Capri abbiamo avuto belle presenze dal punto di vista dei siti del patrimonio dell’umanità: c’era Jennifer Lopez, che io considero parte del patrimonio dell’umanità, con un suo accompagnatore (Ben Affleck, ndr) dal mio punto di vista meno interessante”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, presentando il festival internazionale di Capri “Il canto delle sirene”.

De Luca, se responsabili autunno sarà sereno

“Mi aspetto quello che prepareremo con le nostre mani: se saremo persone responsabili mi aspetto un periodo di serenità in cui dovremo fare ancora i conti con l’epidemia ma nel quale potremo vivere. Se invece saremo irresponsabili in questo mese di agosto avremo ancora tempi difficili”.

Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sull’andamento dell’epidemia da covid in vista dell’autunno. ”Mi auguro che i nostri concittadini capiscano che più siamo responsabili e più ci avviciniamo al ritorno alla vita normale sul piano dell’economia e anche delle relazioni umane – ha sottolineato De Luca – Più siamo irresponsabili, scapigliati e più raccontiamo stupidaggini a proposito della campagna di vaccinazione e più questo calvario è destinato a durare nel tempo. Ma io – ha aggiunto – voglio sperare, soprattutto in occasione dell’apertura dell’anno scolastico, che prevalga il senso di responsabilità e si completi la campagna di vaccinazione nella nostra regione”. (ANSA).