Kim Kardashian lancia la linea di perizomi con il pelo, il triangolino che fa impazzire

Si tratta di provocazione oppure di genialità di marketing? Nonostante le numerose raffiche di critiche e di discussioni, Kim Kardashian – celebre volto televisivo – ritorna a parlare di sè – e del suo brand Skims – rilanciando un prodotto che sta suscitando un incredibile divertimento sul web: si tratta del Faux Hair Thong – un micro perizoma con pelo sintetico applicabile sul davanti, disponibile in circa dodici tonalità diverse – ormai già sold out a poche ore dal lancio. “Il nostro slip più audace di sempre“: già lo slogan di presentazione non lasciava alcun dubbio – ribattezzato ironicamente dalla stessa Kim come “The Ultimate Bush” – “il cespuglio definitivo“. Tuttavia, a parlare del prodotto sono le foto, che in brevissimo tempo hanno già fatto il giro di tutto il mondo.

Faux Hair Thong: di cosa si tratta e quanto costa?

Non si tratta di uno scherzo, nè tantomeno di un costume di Carnevale: è un vero e proprio capo di lingerie, realizzato interamente a mano con rete elasticizzata trasparente – e impreziosito da un folto cespuglio di peli sintetici. Neri o biondi, castani, rossi, ricci o lisci: il perizoma “peloso” si adatta a tutte le preferenze, con una varietà pensata per il pubblico più eccentrico e inclusivo. Ma a far discutere non è soltanto il prodotto in sè e per sè, ma anche il prezzo per il pubblico – che si aggira sui 42 euro. Tuttavia, chi desidera acquistarne un capo è costretto ad aspettare, essendo ormai disponibile soltanto nelle liste di attesa.

L’ispirazione di Kim Kardashian

L’ispirazione – a detta della stessa Kim – deriva da un accessorio realmente esistito e molto in uso in passato: la merkin, usata da prostitute e cortigiane nel XVI secolo per motivi igienici, ma anche a fini estetici e teatrali. “Quanto sono divertenti questi merkins?” ha dichiarato Kim su Instagram, mostrando i campioni ai follower. “Abbiamo diversi colori, diversi peli. Questo è folle. Skims, baby“. Insomma, “un tappeto che può essere del colore che desideri“, stando a quanto si legge nelle storie rese note su Instagram da Kardashian. Un richiamo costante alla libertà di espressione del corpo, alla sessualità giocosa e al desiderio di rompere ogni schema mentale e ogni tabù – una strategia che è da sempre stata al centro della comunicazione del brand.

Una tradizione di capi provocanti

Tuttavia, il confine tra provocazione e operazione di marketing è piuttosto sfumato. Non è certo la prima volta che Kardashian rilancia prodotti volti ad attirare l’attenzione mediatica dei social. Dall’intimo ultra contenitivo, alla fascia liftante per modellare il viso, per arrivare al reggiseno con capezzoli finti: la regina di Skims ha fondato un vero e proprio impero basato su una visione inclusiva, coraggiosa, volta a ricostruire e a reinterpretare continuamente il capo della lingerie.