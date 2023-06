L’Ospedale degli Incurabili torna a nuova vita: pronto il progetto di restauro, diventerà un presidio sanitario

PUBBLICITÀ

A 4 anni dal crollo che portò allo sgombero della struttura, l’Ospedale degli Incurabili tornerà a nuova vita. Rinascerà infatti come presidio sanitario per il territorio, con oltre 90 posti letto per i ricoveri e un museo. Il complesso monumentale è stato al centro di un progetto di riqualificazione, finanziato con 100 milioni di euro, che vede insieme Regione Campania, Comune di Napoli e Asl Napoli 1, proprietaria della struttura.

L’Ospedale degli Incurabili tornerà a nuova vita: il progetto di restauro

Come riportato da Fanpage.it, Il progetto definitivo per il restauro di Santa Maria del Popolo degli Incurabili è ormai pronto. Il 14 marzo scorso la Regione ha trasmesso il decreto di conclusione del procedimento amministrativo per la sottoscrizione dell’accordo di programma che si è concluso il 7 giugno. Il documento approda oggi in consiglio comunale che deve approvare la variante al Piano Regolatore, in quanto il progetto al momento non ha ancora la conformità urbanistica. Saranno realizzati anche due ascensori ad uso pubblico di collegamento da piazza Cavour.

Il progetto riguarda il recupero del Complesso Ospedaliero degli Incurabili, di proprietà dell’Asl Napoli 1 Centro, costituito dall’ex Convento di Santa Maria delle Grazie, dal Museo di Arti Sanitarie, la farmacia storica, dall’ex Istituto di Anatomia patologica, due edifici con abitazioni con ingresso da piazzetta della Consolazione e vico dei Bianchi e dalla chiesa di Santa Maria del Popolo.

A chi sarà destinato il nuovo Ospedale degli Incurabili

Sempre come riportato da Fanpage, il nuovo ospedale accoglierà quei pazienti, che per mancanza di strutture alternative, non sono assistiti in ospedale come di dovere o in altri setting comunque inappropriati. Sarà quindi il primo esempio in Campania di struttura socio-sanitaria con vocazione specifica all’integrazione e un Ospedale Territorio con la creazione di un “Presidio Multidisciplinare Integrato”, luogo di diagnosi, cura e riabilitazione destinato ad accogliere pazienti in dimissione dalle strutture nosocomiali o provenienti dal domicilio bisognevoli di assistenza in un setting differente da quello ospedaliero con l’obiettivo che gli Ospedali per acuti siano sgravati da un gran numero di ricoveri inappropriati e che molti pazienti non siano più costretti a recarsi fuori città o fuori Provincia per ricevere le cure necessarie.