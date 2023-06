La violenza dei Ferrara-Cacciapuoti, pestaggi per chi violava le regole del clan: “Gli abbiamo spaccato i denti e le costate”

PUBBLICITÀ

Il clan di Villaricca controllava tutto il territorio e chi si ribellava o effettuava attività all’insaputa o in contrasto con le regole del clan veniva pestato. Come ad esempio accaduto nel 2013 quando due affiliati della cosca dei Ferrara-Cacciapuoti organizzarono una spedizione punitiva nei confronti di “battitori liberi”, soggetti cioè che si erano resi responsabili di attività di spaccio nel territorio di Villaricca, senza essere preventivamente autorizzati dall’organizzazione. In una delle conversazioni intercettate si precisava che aveva appena massacrato di botte un ragazzo a Villaricca che si era permesso di vendere la roba (stupefacenti). In entrambe le conversazioni, raccontava che la persona era stata completamente massacrata; infatti, i familiari affermavano di aver sentito le grida del giovane che veniva percosso. I picchiatori ricevevano anche il plauso dei familiari per la loro condotta. Anche il clan Ferrara – Cacciapuoti imponeva ed impone tuttora delle regole precisissime.

“i piedi in testa, tiene tutto spaccato qua…i denti in bocca c’ha spaccati e le costate, perché è uno che vendeva la roba!”. “Allora avete fatto bene!….”. “Schizzava sangue da tutte le parti,…schizzava sangue da tutte le parti! “Perché hai sentito urlare? A voglia che abbiamo sentito…”

PUBBLICITÀ

Nell’aprile del 2015 si è verificato un altro rilevante episodio sintomatico del rilevante grado di controllo del “territorio” che il sodalizio camorristico dei Ferrara-Cacciapuoti riusciva a esprimere sul territorio con il contributo degli affiliati più rappresentativi. Gli indagati si rendevano responsabili del violento pestaggio di tale Maradona, soggetto non meglio identificato, ricorrendo peraltro all’utilizzo di un’arma Era una vera e propria spedizione punitiva organizzata dal clan in risposta alle pretese di comando avanzate dal soggetto in questione con riferimento al territorio di Villaricca 2.